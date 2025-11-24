Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 ноября 2025, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 ноября

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 24 ноября

Новости мира: в Китае набирает популярность беспилотная авиация

Регистрация электросамокатов может появиться в России с 2026 года

Жители подмосковных Люберец пожаловались на переполненную парковку

Схема движения транспорта изменилась в нескольких округах Москвы

Железная дорога стала популярным видом транспорта в Москве благодаря МЦД

С момента запуска МЦД-1 и МЦД-2 в столице прошло 6 лет

Около 500 тыс человек используют МЦД ежедневно

Шесть лет исполнилось МЦД-1 и МЦД-2

Новый трамвайный диаметр стартовал в Москве

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ленинградском и Дмитровском шоссе, на Волгоградском проспекте в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе, сообщила главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Общая интенсивность трафика составляет 4 балла. Днем локальные затруднения могут быть на Волоколамском шоссе в сторону центра, ТТК в районе Савеловской эстакады, а также в центре города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

Как дачники воруют землю друг у друга

Спорные ситуации возникают в связи с вопросами, когда и кем устанавливались границы участков

Для регулировки споров нужен межевой план

Читать
закрыть

Семейная пара попала в секту при восхождении на Эльбрус

Супруги мечтали о походе: копили деньги, изучали предложения гидов

Один из вариантов показался особенно выгодным

Читать
закрыть

Угрожают ли леопардовые слизни столичным огородам?

Слизни могут выступать переносчиками нематод – паразитов, опасных для человека

Читать
закрыть

Опасен ли вирус Бурбон для россиян

Среди симптомов – лихорадка, сильная усталость и слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота

Читать
закрыть

Что известно о миграционной катастрофе в испанской Сеуте

В Сеуту прибыли около 60 000 человек – порядка 70% населения

Читать
закрыть

Лесные пожары захватывают Турцию

Как бедствие скажется на турпотоке из России?

Читать
закрыть

Что известно об убийстве брата и сестры из РФ в Таиланде

Подростки не выходили на связь с 26 июля, теперь же полиция задержала подозреваемых

Читать
закрыть

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика