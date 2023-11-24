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24 ноября 2023, 15:00

Общество

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва–2020"

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин сообщил о начале производства улучшенных вагонов метро "Москва-2020"

Новости часа: крупные проекты благоустройства завершили на западе Москвы в 2023 году

Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: Собянин продлил программу льготного факторинга для малого и среднего бизнеса

Новости часа: столичное метро получит больше 500 улучшенных вагонов "Москва-2020"

Новости часа: мэр Москвы рассказал о новых общественных пространствах на западе города

Новости часа: Собянин рассказал об отреставрированных павильонах ВДНХ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На территории ВДНХ в столице отреставрировали более 30 объектов культурного наследия, сообщил Сергей Собянин.

В Москве коммунальные службы приступили к очистке крыш жилых домов от снега и наледи. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице открыли консультационный центр по имущественно-земельным вопросам. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

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