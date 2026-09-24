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24 сентября, 15:15

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Два общественно-деловых центра построят в районе Щукино

Два общественно-деловых центра построят в районе Щукино

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Два общественно-деловых центра общей площадью почти 50 тысяч квадратных метров построят в районе Щукино. Правительство Москвы одобрило новый проект строительства объектов инфраструктуры. В зданиях создадут 3 тысячи рабочих мест.

Объекты возведут в рамках городской программы по стимулированию создания рабочих мест. Она позволяет развивать деловую инфраструктуру одновременно со строительством жилья. В рамках проекта в Москве уже одобрено строительство более 100 офисных общественно-деловых объектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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