Жителям столицы рассказали, как МЦД-4 изменит транспортную систему Московского региона

К открытию готовится четвертая линия Московских центральных диаметров, которая кардинально изменит транспортную систему столицы. МЦД-4 улучшит доступность более 20 районов города и сделает столицу ближе для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других городов.

Четвертый диаметр протянется с запада на восток через всю Москву, соединив семь железнодорожных вокзалов. Когда откроется МЦД-4? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.