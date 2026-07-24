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24 июля, 12:45

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В Москве подготовили насыщенную программу мероприятий на 25–26 июля

В Москве подготовили насыщенную программу мероприятий на 25–26 июля

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Фестивали, выставки, музыкальные постановки и красочные шоу ждут москвичей и гостей столицы в эти выходные, 25 и 26 июля. Большие развлекательные программы подготовили на ВДНХ и в кинопарке "Москино".

На ВДНХ посетители могут насладиться цветением агапантусов, ароматных роз, индийской сирени, лилейников, гортензий и южной лианы кампсис. Некоторые растения будут радовать гостей до сентября.

Также в эти выходные пройдут мероприятия с участием кинологов и волонтеров, которые расскажут об особенностях воспитания и адаптации животных. Желающие смогут забрать питомца домой, для этого нужно подписать договор ответственного содержания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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