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24 июня, 07:00

Транспорт

Трамваи временно не будут ходить по Большой Черемушкинской улице в Москве

Трамваи временно не будут ходить по Большой Черемушкинской улице в Москве

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В Москве с 27 июня по 1 июля временно изменится движение трамваев на Большой Черемушкинской улице. Ограничения связаны со строительством Троицкой линии метро. На время работ движение трамваев на этом участке будет приостановлено.

Для пассажиров запустят компенсационный автобусный маршрут № 026 от станции метро "Профсоюзная" до станции метро "Октябрьская". Кроме того, трамвай № 26к будет курсировать от станции метро "Университет" до Черемушек, а трамвай № 38 проследует от станции метро "Авиамоторная" до станции метро "Октябрьская".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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