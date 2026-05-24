"День футбола" прошел в "Лужниках"

Мировые звезды футбола, выступления популярных артистов и десятки необычных форматов любимой миллионами игры. 24 мая в олимпийском комплексе "Лужники" состоялся масштабный праздник – "День футбола" . Фестиваль приурочили к финалу Кубка России, в котором сошлись "Краснодар" и московский "Спартак". Этот матч завершил футбольный сезон 2025/2026 в России.

С раннего утра на 50 игровых полях развернулись соревнования среди юношеских коллективов, студенческих команд и любителей спорта всех возрастов. Всего в турнирах приняли участие более 650 команд.

Кроме того, гостей ждали бесплатные интерактивные площадки, где можно было познакомиться с различными разновидностями футбола. Среди них – снукбол, сочетающий в себе основы футбола и правила бильярда; текбол – смесь футбола и настольного тенниса, а также дуйбол, где нужно загнать шарик в ворота противника, используя силу воздуха.

Атмосферой футбольного праздника прониклась ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.