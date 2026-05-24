Весенний велофестиваль собрал более 70 тысяч участников

24 мая Садовое кольцо превратилось в кольцо велосипедное. Здесь прошел Весенний велофестиваль. Он стал первым в череде спортивных событий для фанатов двухколесного транспорта в этом году.

Мероприятие собрало более 70 тысяч участников. Среди них – не только москвичи, но и жители других городов: Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Твери, Владимира, Тулы.

Кульминацией фестиваля стали "покатушки" по Садовому кольцу. 16-километровый велозаезд разделили на три временных промежутка.

С любителями крутить педали пообщалась ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.