Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске доставили в Москву

Пострадавшего при ударе ВСУ в Старобельске эвакуировали в Москву. Как сообщили в Минздраве, дорогу из ЛНР в Москву парень перенес удовлетворительно, однако состояние его тяжелое. Пациент находится в центре травматологии имени Н. Н. Приорова.

Заведующий отделением центра Арчил Цискарашвили сообщил, что поступил пациент 2003 года рождения с открытым переломом костей стопы и множественным повреждением мягких тканей. Первая помощь на месте травмы была выполнена грамотно. Пациент обследуется, в ближайшее время его возьмут в операционную. Прогноз благоприятный.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.