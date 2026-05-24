24 мая, 19:15Происшествия
Один человек погиб в массовом ДТП с двумя фурами и 11 автомобилями
Один человек погиб, шестеро обратились за медицинской помощью после ДТП с двумя фурами и 11 легковыми автомобилями. Фура перевернулась на бок, в нее въехали еще несколько машин.
Очевидцы заявили, что у грузовика могли отказать тормоза. На месте работают спасатели. Водителей просят быть внимательнее и строить маршруты с учетом дорожной ситуации.
