24 мая, 12:15Происшествия
Уголовное дело возбудили в отношении виновника аварии в Нижнем Новгороде
Уголовное дело возбуждено в отношении виновника пьяной аварии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Следственный комитет.
Сын одного из самых богатых людей региона Сергея Корнилова устроил массовое ДТП после посиделок в ресторане с алкоголем.
Молодой человек был за рулем своего Mercedes в нетрезвом состоянии. Пострадавших нет. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.
