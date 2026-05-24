Уголовное дело возбудили в отношении виновника аварии в Нижнем Новгороде

Уголовное дело возбуждено в отношении виновника пьяной аварии в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Следственный комитет.

Сын одного из самых богатых людей региона Сергея Корнилова устроил массовое ДТП после посиделок в ресторане с алкоголем.

Молодой человек был за рулем своего Mercedes в нетрезвом состоянии. Пострадавших нет. Ранее он неоднократно привлекался к административной ответственности.

