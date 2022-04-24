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24 апреля 2022, 09:45

В мире

Власти французских регионов вынуждены оплачивать простой российских судов

Власти французских регионов вынуждены оплачивать простой российских судов

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Власти французских регионов вынуждены оплачивать простой российских судов, заблокированных из-за санкций против России.

На один из сухогрузов, застрявший в городе Сен-Мало, уже потрачено 50 тысяч евро из регионального бюджета.

Российские суда, которые перевозили химикаты и автомобили, задержала таможня, в связи с тем, что их владельцы попали под западные санкции. Экипажи из-за этой блокады сидят на карантине. Моряки продолжают получать зарплату, но не могут воспользоваться деньгами: их банковские карты не работают на территории Франции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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