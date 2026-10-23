Участок дублера Волоколамского шоссе по направлению в центр закрыт для проезда

Участок дублера Волоколамского шоссе по направлению в центр с 23 октября закрыт для проезда. Также там запрещена парковка и организовано реверсивное движение. Это связано с проведением строительных работ. Они должны завершиться 10 сентября.

До этого дня на Волоколамском шоссе будут недоступны для движения от одной до двух полос. Водителям рекомендуют заранее планировать маршрут и внимательно смотреть на дорожные знаки.

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