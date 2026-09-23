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23 сентября, 11:15

Общество

Фитнес-клубы РФ просят разрешить им разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке

Фитнес-клубы РФ просят разрешить им разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке

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Российские фитнес-клубы просят разрешить им разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке. Речь идет о системных нарушителях. Таких, по статистике, всего 1%. Они воруют, ведут скрытую тренерскую деятельность и используют инфраструктуру клуба не по назначению.

Национальное фитнес-сообщество уже составило соответствующее письмо и направило его премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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