Фитнес-клубы РФ просят разрешить им разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке

Российские фитнес-клубы просят разрешить им разрывать договоры с клиентами в одностороннем порядке. Речь идет о системных нарушителях. Таких, по статистике, всего 1%. Они воруют, ведут скрытую тренерскую деятельность и используют инфраструктуру клуба не по назначению.

Национальное фитнес-сообщество уже составило соответствующее письмо и направило его премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

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