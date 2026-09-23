Москвичи заявили о нежелании работать в опенспейсах

Москвичам надоело работать в опенспейсах. Такие рабочие пространства привлекает менее 10% всех сотрудников столичных компаний. Это результаты соцопроса. При этом более 40% респондентов хотели бы иметь собственный кабинет. Примерно столько же предпочитают гибридный формат офиса – сочетание совместных рабочих пространств, переговорных и общих зон отдыха.

Также при выборе бизнес-центров москвичи чаще всего обращают внимание на близость здания к метро и наличие парковки. Многие заявили о необходимости в помещениях современной вентиляции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.