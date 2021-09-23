Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Египет

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Египет пускают после полного курса вакцинации с QR-кодом на английском языке. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест.

А в аэропорту Хургады просят заполнить карточку здоровья. Привитым туристам могут сделать экспресс-тест по прибытии. Чаще всего его проводят выборочно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.