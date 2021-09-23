Садовое кольцо перекроют 1 августа из-за велофестиваля

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

23 сентября 2021, 11:30

Туризм

Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Египет

Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Египет

Россиянам рассказали, сколько стоит антиковидный тур

Россия открывает авиасообщение еще с пятью государствами

Поездки за иностранной вакциной не пользуются массовым спросом в России

Москвичам рассказали, как добраться до Сортавалы

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви"

Туроператоры запустили продажу вакцинных туров за рубеж для туристов из России

Российским туристам стали предлагать вакцинные туры за рубеж

Российским туристам стали предлагать вакцинные зарубежные туры

Россия увеличивает число рейсов на курорты Египта

Телеканал Москва 24 запустил новую рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Египет пускают после полного курса вакцинации с QR-кодом на английском языке. Также подойдет отрицательный ПЦР-тест.

А в аэропорту Хургады просят заполнить карточку здоровья. Привитым туристам могут сделать экспресс-тест по прибытии. Чаще всего его проводят выборочно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризм видео Иван Базанов

Грозит ли России отключение от глобального интернета

Финская Fingrid уведомила операторов в РФ о планах прекратить обслуживание ЛЭП с волоконно-оптическими линиями

Читать
закрыть

Россияне увлеклись выращиванием закваски Левита мадре

Свою "левиту" пользователи купают, отмачивают, кормят и даже дают ей имена

Читать
закрыть

Какие изменения ждут россиян в квитанциях за ЖКУ в августе

Затраты на содержание общего имущества и текущий ремонт разделят

Перерасчет платы за отсутствие отопления или воды возьмет на себя УК

Читать
закрыть

Что скрывают дешевые квартиры на торгах

Перед участием важно досконально изучить лот и по возможности осмотреть имущество

Один из рисков – незаконная перепланировка предыдущими хозяевами

Читать
закрыть

Что грозит пользователям Telegram после обвинений ФСБ в адрес Дурова

Основатель мессенджера Павел Дуров объявляется в международный розыск

ФСБ опубликовало видео допросов завербованных через Telegram россиян

Читать
закрыть

Необычные рецепты закруток на зиму

В конце июля начинается сезон консервации: огурцы, помидоры, грибы – все идет в ход

Как не допустить фатальных ошибок при консервации?

Читать
закрыть

Россиян начали штрафовать за показ значков запрещенных соцсетей

Под санкции подпадают не только блогеры, но и предприниматели, курьеры, владельцы магазинов и даже образовательные учреждения

Читать
закрыть

Почему москвичи переходят на оптовые закупки на рынках

Эксперты предупреждают, что такой подход требует рациональности

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика