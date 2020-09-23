В Санкт-Петербурге произошла драка с участием курьеров Delivery Club

В Санкт-Петербурге полиция разбирается с дракой с участием курьеров Delivery Club. Потасовку, в которой участвовали около 20 человек, сняли сразу несколько камер наружного наблюдения. Все случилось на Гражданском проспекте около торгового центра "Академ-парк".

В пресс-службе Delivery Club заявили, что зачинщиками драки стали не их курьеры, а прохожие. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.