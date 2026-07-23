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23 июля, 14:00

Город

Кафе в квартире на Ленинградском проспекте закрылось из-за жалоб соседей

Кафе в квартире на Ленинградском проспекте закрылось из-за жалоб соседей

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Кафе в квартире на Ленинградском проспекте в Москве закрылось из-за жалоб соседей. Необычное заведение организовали в обычной квартире, а заказы посетителям спускали на веревке с балкона.

Владелец заранее сделал анонс в социальных сетях, и первые клиенты раскупили вишневые пироги за пару часов, после чего слухи о кафе разлетелись по всему городу.

Его основатель Петр Мартюк сообщил, что заведение пришлось закрыть, поскольку несколько человек выразили недовольство таким форматом. Однако он отметил, что уже начата подготовка к новому формату работы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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