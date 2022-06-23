Компания Nike прекратила работу на российском рынке

Американский бренд Nike полностью уходит с российского рынка. Магазины больше не откроются. Об этом говорится на сайте компании.

Месяц назад компания Nike заявила, что не будет продлевать старые и заключать новые соглашения с российскими партнерами. А в марте констатировала, что не может гарантировать доставку товаров российским покупателям, после чего закрыла продажи на сайте. Пока купить одежду бренда можно на маркеплейсах и в мультибрендовых магазинах России.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.