Ленинградский вокзал открылся после двухлетней реконструкции

Ленинградский вокзал в Москве открылся после двухлетней реконструкции. Специалисты не только обновили фасады здания, но и полностью перепланировали внутренние помещения, а также преобразили привокзальную площадь.

Одно из главных новшеств для пассажиров – прямой выход в метро, которого раньше не было. Гости и жители столицы уже оценили изменения: многие отмечают простор, удобство переходов, в том числе надземного перехода с Казанского вокзала, а также красоту восстановленных элементов, например, мозаики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

