23 мая, 08:30Транспорт
Трамваи маршрута Т2 не будут ходить между "Нагатинской" и Москворецким рынком
Из-за капитального ремонта Каширского тоннеля 23 мая не будут ходить трамваи машрута Т2 между станцией метро "Нагатинская" и Москворецким рынком.
Они будут следовать от МЦД Новогиреево через центр до "Нагатинской", далее через "Коломенскую" в Нагатино. Маршруты трамваев № 16 и 49 работать не будут. Вместо них можно будет воспользоваться автобусом, другим трамваем и метро.
