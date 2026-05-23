23 мая
Движение перекроют в Москве в связи с финалом футбольного Кубка России
В "Лужниках" готовятся к финалу футбольного Кубка России. 24 мая вечером за трофей сразятся "Спартак" и "Краснодар". Перед матчем в районе стадиона будет временно перекрыто движение.
С 08:00 до окончания мероприятия нельзя будет съехать с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 19:00 закроют участки улиц Савельева, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Там же будет запрещена парковка.
