В Сочи на горнолыжных курортах снова выпало больше 10 сантиметров снега

А на горнолыжных курортах Красной поляны погода в последние дни как будто дразнит спортсменов и любителей. В горах вновь выпал снег.

Причем, насыпало сразу больше 10 сантиметров. Такое природное явление – большая редкость для конца мая в этом регионе. А все дело в том, что холодная воздушная масса, из-за которой мерзнут москвичи, добралась даже до Сочи.

В последние дни температура днем в горах опустилась до плюс 14 градусов, а ночью на вершинах было морозно.

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