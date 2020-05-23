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23 мая 2020, 18:15

Общество

В Сочи на горнолыжных курортах снова выпало больше 10 сантиметров снега

В Сочи на горнолыжных курортах снова выпало больше 10 сантиметров снега

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А на горнолыжных курортах Красной поляны погода в последние дни как будто дразнит спортсменов и любителей. В горах вновь выпал снег.

Причем, насыпало сразу больше 10 сантиметров. Такое природное явление – большая редкость для конца мая в этом регионе. А все дело в том, что холодная воздушная масса, из-за которой мерзнут москвичи, добралась даже до Сочи.

В последние дни температура днем в горах опустилась до плюс 14 градусов, а ночью на вершинах было морозно.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24

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