Финансовая грамотность 2026. Финансовое поведение в зависимости от типов личности

Тип личности может влиять на отношение человека к деньгам, кредитам и инвестициям. Одни люди склонны к импульсивным покупкам и часто оформляют необязательные кредиты. Другие предпочитают высокодоходные и рискованные активы, которые могут как увеличить капитал, так и привести к финансовым потерям.

Существуют и более консервативные модели поведения. Некоторые люди избегают рисков, не берут кредиты, формируют подушку безопасности и планируют будущее. Другие тщательно выстраивают среднесрочные и долгосрочные финансовые цели, рационально управляют средствами и инвестируют в различные инструменты, придерживаясь умеренного уровня риска.

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