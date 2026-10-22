На поезда из Москвы в новогодние каникулы выкупили почти четверть билетов. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на перевозчика. Речь идет о составах "Гранд Сервис Экспресс".

С 30 декабря по 10 января на поезда "Таврия" в Крым билеты купили 4 тысячи человек. На "Таврию" Москва – Новороссийск – чуть больше 1 тысячи. Меньше всего пассажиров пока планируют путешествие в Санкт-Петербург. Туда продали около 300 билетов.

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