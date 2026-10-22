Атмосферное давление в Москве достигло 761 миллиметра ртутного столба

В Москве сохраняется очень высокое атмосферное давление, которое достигло 761 миллиметра ртутного столба. Это на 13–15 единиц выше нормы. По прогнозам синоптиков, показатели не вернутся к нормальным значениям как минимум до конца недели.

В течение дня 22 октября возможны кратковременные дожди, температура воздуха составит от 10 до 12 градусов тепла. Ночью она приблизится к нулю, однако повторения заморозков в ближайшие дни не ожидается.

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