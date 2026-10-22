Тюльпаны начали высаживать на столичных клумбах

Специалисты комплекса городского хозяйства начали высаживать тюльпаны на столичных клумбах. Работы необходимо завершить до наступления устойчивых морозов, чтобы луковицы успели укорениться, а цветы распустились к майским праздникам.

Такие посадки в Москве проводят ежегодно, начиная с октября. Для клумб выбрали несколько сортов тюльпанов: желтые "Стронг Голд", багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и нежно-розовые "Шуга Лав".

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