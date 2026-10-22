22 октября, 07:30Город
Тюльпаны начали высаживать на столичных клумбах
Специалисты комплекса городского хозяйства начали высаживать тюльпаны на столичных клумбах. Работы необходимо завершить до наступления устойчивых морозов, чтобы луковицы успели укорениться, а цветы распустились к майским праздникам.
Такие посадки в Москве проводят ежегодно, начиная с октября. Для клумб выбрали несколько сортов тюльпанов: желтые "Стронг Голд", багряно-красные "Апельдорн", белые "Роял Вирджин" и нежно-розовые "Шуга Лав".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.