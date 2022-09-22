22 сентября 2022, 12:45Политика
Новости часа: ГД обсудит кредитные каникулы для тех, что подпал под частичную мобилизацию
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума оперативно обсудит кредитные каникулы для тех, что подпал под частичную мобилизацию. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Поправки о трудовых правах и соцгарантиях мобилизованных могут принять на следующей неделе. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.
Страховка от невыезда не покроет отмену турпоездки из-за частичной мобилизации. Об этом заявили в АТОР.