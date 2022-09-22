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22 сентября 2022, 12:45

Политика

Новости часа: ГД обсудит кредитные каникулы для тех, что подпал под частичную мобилизацию

Новости часа: ГД обсудит кредитные каникулы для тех, что подпал под частичную мобилизацию

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Госдума оперативно обсудит кредитные каникулы для тех, что подпал под частичную мобилизацию. Об этом рассказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Поправки о трудовых правах и соцгарантиях мобилизованных могут принять на следующей неделе. Об этом сообщил депутат ГД Ярослав Нилов.

Страховка от невыезда не покроет отмену турпоездки из-за частичной мобилизации. Об этом заявили в АТОР.

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