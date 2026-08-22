День рождения "Технополиса Москва" отметили на Северном речном вокзале

Реальные пухососы, роботы, электромобили и другие инновации: на Северном речном вокзале прошел семейный фестиваль "Технофест". Праздник был посвящен 20-летию особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва".

На территории фестиваля развернулись 9 тематических зон. О том, какой вклад отечественные инновационные компании вносят в развитие технологий в России, узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.