В Серпухове продолжаются поиски пропавшей 13-летней девочки

Сотни волонтеров ищут пропавшую в Серпухове 13-летнюю девочку. Школьница ушла из дома вечером 19 июля, сказав матери, что идет искать потерянную сережку. Телефон она с собой не взяла, с тех пор ее местонахождение неизвестно.

Следователи допросили родственников и изучили записи с камер видеонаблюдения. По факту безвестного исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело. Прокуратура Московской области взяла расследование на контроль.

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