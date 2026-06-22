Депутаты ГД, ветераны СВО и активисты приняли участие в акции "Свеча памяти" в Крылатском

Ежегодная акция "Свеча памяти", приуроченная ко Дню памяти и скорби, состоялась 21 июня на площади Защитников Неба в районе Крылатское. В ней приняли участие более 500 человек: ветераны СВО, Герои России, активисты московского отделения "Молодой Гвардии Единой России", общественные и политические деятели, жители района. Пришедшие почтили память павших героев минутой молчания, возложили цветы к Вечному огню и зажгли свечи, составив из них звезду – символ Победы в Великой Отечественной войне и даты "1941–1945".

Российское военно-историческое общество организовало на площади фотовыставку с архивными кадрами военных лет. Также состоялся торжественный проход кадетских расчетов и знаменной группы. Собравшиеся прослушали архивную запись Юрия Левитана, объявляющего о начале Великой Отечественной войны, и фрагмент стихотворения Роберта Рождественского "Реквием".

Депутат Государственной думы РФ, член фракции "Единая Россия" Евгений Попов отметил, что Москва выдержала первый массированный налет фашистской авиации. Более того, враг понес ощутимые потери. Первый бой врагу был дан в небе на западе столицы.

"Место для проведения акции выбрано не случайно. Именно здесь через месяц после начала Великой Отечественной советскими зенитчиками был сбит первый фашистский самолет, пытавшийся прорваться к столице. Тогда на защиту Москвы встали и зенитные части, и летчики-истребители, и расчеты аэростатов заграждения: небо над городом прикрывали сотни орудий и самолетов, готовых отразить массированный налет. Защитники неба Москвы вместе со всей страной показали, что врагу не удастся сломить ни нашу оборону, ни нашу волю", – сказал Попов.

Четкая и эффективная работа расчетов ПВО и героизм летчиков вынудили гитлеровскую авиацию сменить тактику и, по сути, спасли Москву от уничтожения. О самоотверженности бойцов напомнил депутат Государственной думы, заместитель секретаря Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия" Евгений Нифантьев.

"Защитники столицы с первых дней войны проявили невероятное мужество и стойкость. Во время первого массированного налета 22 июля 1941 года совместными действиями истребительной авиации и зенитной артиллерии на подступах к Москве были уничтожены десятки вражеских бомбардировщиков, сорваны планы противника обрушить авиаудар на город. Уже через две недели, в ночь на 7 августа, летчик-истребитель Виктор Талалихин совершил знаменитый ночной таран немецкого бомбардировщика над Москвой – его пример показал всей стране, до какой степени самоотверженности готовы доходить защитники неба. Об их подвиге, о других героях Великой Отечественной мы обязаны рассказывать нашим детям", – подчеркнул Нифантьев.

Отражение вражеской воздушной атаки в ночь с 21 на 22 июля стало прологом к Битве за Москву. Мужество летчиков и зенитчиков показало, что столица готова дать отпор немецко-фашистским захватчикам. Военный врач, заместитель начальника филиала военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко, сторонник партии "Единая Россия" Дмитрий Назаров отметил, что одним из решающих факторов в этом кровопролитном сражении стало сплочение всех горожан перед лицом опасности.

"Все москвичи от мала до велика внесли свой вклад в разгром врага. Уже летом 1941 года столица сформировала 12 дивизий ополчения, в которые вошли более 120 тысяч человек: от рабочих и служащих до преподавателей институтов и работников искусства. В октябре на фронт из Москвы ушли еще 4 дивизии. Около 600 тысяч человек вышли на строительство укреплений. Своими руками они вырыли более 670 километров противотанковых рвов. Эти цифры поражают и в очередной раз напоминают о величии подвига наших предков", – сказал Назаров.

Советник ректора Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики", журналист, сторонник партии "Единая Россия" Олег Леонов отметил, что участники акции минутой молчания почтили память тех, кто встретил рассвет 22 июня 1941 года под залпы артиллерии, затем ушел на фронт защищать Родину или приближал Победу самоотверженным трудом в тылу.

"Сегодня к подножию памятника возложили сотни гвоздик, а на площади зажгли огонь "Свечи памяти", который сложили в звезду – символ Победы. Площадь Защитников Неба напоминает о тех, кто в 1941 году не позволил врагу разбомбить Москву. Памятник "Героям противовоздушной обороны Москвы" рассказывает о подвиге летчиков, зенитчиков, бойцов аэростатных заграждений – всех, кто защищал столицу от вражеских авианалетов. Такие памятные места позволяют новым поколениям увидеть за историческими событиями судьбы людей и сохранить память о подвиге народа", – сказал Леонов.

Важность проведения мероприятий, подобных "Свече памяти", в День Памяти и скорби подчеркнул участник СВО, ветеран боевых действий, сержант ВС РФ, член Ассоциации ветеранов СВО, член партии "Единая Россия" Александр Шелковой.

"Память о Великой Отечественной войне связывает несколько поколений наших соотечественников. Это особенно отчетливо понимаешь 22 июня, возлагая цветы к монументам. Для меня этот день особый. Я – внук фронтовиков. Один из моих дедов брал Берлин, другой – получил тяжелое ранение в 1943 году на Белорусском фронте. Давно оглашены приговоры Нюрнбергского трибунала, но, к сожалению, сегодня мы вновь видим, как поднимают голову идеологические последователи тех, кого человечество осудило в прошлом столетии. Сегодня наши воины на СВО сражаются против той же нацистской скверны", – отметил Шелковой.

В акции "Свеча памяти" в Крылатском также приняли участие депутат Государственной думы РФ, президент Федерации хоккея России, трехкратный олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира по хоккею, член партии "Единая Россия" Владислав Третьяк, руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО, участник боевых действий, член партии "Единая Россия" Владислав Гусев, участник СВО, капитан ВС РФ, исполнительный секретарь окружного отделения партии "Единая Россия" САО Москвы Эльдар Шарипов, гвардии майор Вооруженных сил РФ, участник СВО, ветеран боевых действий, сторонник партии "Единая Россия" Эдуард Шонов и директор "Городского центра профессионального и карьерного развития" города Москвы, член партии "Единая Россия" Евгений Андриенко.

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