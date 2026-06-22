Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

В Даниловском районе продлят набережную Марка Шагала и создадут пространство для отдыха, сообщил Сергей Собянин. Протяженность нового благоустроенного участка у Москвы-реки составит 1,2 километра. Планируется укрепить берега, сделать детские и спортивные площадки, зоны для прогулок и отдыха, велосипедные дорожки.

"Для строительства различных объектов в Москве активно применяют технологии информационного моделирования. Например, специалисты разработали цифровой двойник электродепо "Новорижское". В нем отображены все корпуса и многочисленные инженерные сети. Цифровой двойник поможет в оптимизации процесса строительства и эффективной увязке инженерных сетей электродепо", – сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В Коммунарке построят суперколледж для подготовки востребованных специалистов, в том числе в сфере строительства. В крупнейшем в Москве колледже смогут обучаться свыше 4,8 тысячи человек.