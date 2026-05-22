Психологи из Москвы направлены в Старобельск для оказания помощи пострадавшим от удара ВСУ

Московские специалисты направлены в ЛНР для оказания экстренной психологической помощи пострадавшим в Старобельске.

По уточненным данным, ранено 39 человек. Это учащиеся колледжа. ВСУ нанесли удар беспилотниками по общежитию, ночью, когда все спали.

Девять ребят доставлены в больницы. Как сообщают медики, состояние троих оценивается как тяжелое. Погибли шесть человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.