22 мая, 15:15Транспорт
В ЦОДД рассказали об усилении трафика на трассах в Московскую область по пятницам
По пятницам на трассах, ведущих в Московскую область, машин становится в среднем на 3% больше. Об этом сообщил ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс.
В хорошую погоду москвичи чаще выезжают за город на выходные. В эту пятницу, 22 мая, наиболее интенсивное движение ожидается на вылетных магистралях, в том числе на Липецкой улице, Варшавском, Ярославском и Щелковском шоссе.
