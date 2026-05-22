Полумарафон и велофестиваль пройдут в Москве в предстоящие выходные

В Москве пройдут спортивные мероприятия в предстоящие выходные. Уже 23 мая участники полумарафона выйдут на дистанции по центру столицы. Для спортсменов подготовили маршруты на 1, 5, 10 и 21 километр.

Также в городе состоится велофестиваль. Организаторы ожидают десятки тысяч участников. В связи с мероприятиями в Москве временно ограничат движение транспорта на нескольких улицах, в том числе на проспекте Академика Сахарова и улице Маши Порываевой.

