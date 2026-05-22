Россиянам посоветовали не торопиться с покупкой техники при снижении курса доллара

Курс доллара за две недели снизился примерно на 5 рублей и сейчас находится чуть выше 70. На этом фоне россиянам активно советуют покупать импортную технику. По словам экономического обозревателя Константина Цыганкова, такие советы могут быть маркетинговым приемом для стимулирования спроса.

Он отметил, что техника закупается заранее по фиксированной цене, часто при более высоком курсе. Поэтому укрепление рубля не дает продавцам основания снижать стоимость товаров.

