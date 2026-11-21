Москва стала местом встречи зимних волшебников со всей страны. Они съехались в Московскую усадьбу Деда Мороза, чтобы принять участие в первом фестивале "Мороз-фест".

Гости праздника могли поздравить Деда Мороза с днем рождения, а заодно – познакомиться со сказочными персонажами из разных регионов России. Среди них – Талвиукко из Республики Карелия, Якшамо Атя из Мордовии, Кыш Бабай из Татарстана, Сагаан Убгэн из Бурятии, Ямал Ири из Ямало-Ненецкого автономного округа, а также представители других краев и областей.

О том, что подготовила для своих гостей Московская усадьба Деда Мороза в новом сезоне, узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.