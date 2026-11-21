Мирру Андрееву номинировали на звание лучшей теннисистки года по версии WTA. За главную награду сезона также поборются Елена Рыбакина из Казахстана, представительница Белоруссии Арина Соболенко, чешка Линда Носкова и украинка Элина Свитолина.

У мужчин теннисный сезон еще продолжается. Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. В заключительном матче группового этапа он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4.

Клуб "Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с Матвеем Сафоновым, пишут французские СМИ. Новое соглашение с российским вратарем будет рассчитано до 2032 года.

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