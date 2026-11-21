21 ноября, 07:45Спорт
Новости спорта: Андрееву номинировали на звание лучшей теннисистки года по версии WTA
Мирру Андрееву номинировали на звание лучшей теннисистки года по версии WTA. За главную награду сезона также поборются Елена Рыбакина из Казахстана, представительница Белоруссии Арина Соболенко, чешка Линда Носкова и украинка Элина Свитолина.
У мужчин теннисный сезон еще продолжается. Даниил Медведев вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, который проходит в итальянском Турине. В заключительном матче группового этапа он обыграл американца Фрэнсиса Тиафо со счетом 6:3, 6:4.
Клуб "Пари Сен-Жермен" планирует продлить контракт с Матвеем Сафоновым, пишут французские СМИ. Новое соглашение с российским вратарем будет рассчитано до 2032 года.
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