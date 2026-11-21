21 ноября, 09:30Транспорт
Минтранс предложил ввести новые дорожные знаки для СИМ
Минтранс предложил ввести три новых дорожных знака для средств индивидуальной мобильности. Среди них – "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход". Последние два будут обозначать участки, где самокатчики смогут пересекать дорогу, не спешиваясь.
Кроме того, ведомство предлагает обязать пользователей СИМ останавливаться по требованию полиции и оформлять аварии по общим правилам ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.