Минтранс предложил ввести три новых дорожных знака для средств индивидуальной мобильности. Среди них – "Зона запрета движения СИМ", "Велопереезд" и "Велопешеходный переход". Последние два будут обозначать участки, где самокатчики смогут пересекать дорогу, не спешиваясь.

Кроме того, ведомство предлагает обязать пользователей СИМ останавливаться по требованию полиции и оформлять аварии по общим правилам ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.