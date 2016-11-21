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Новости

21 ноября 2016, 10:15

Культурное наследие

Предприниматели все чаще берутся реставрировать памятники архитектуры

Предприниматели все чаще берутся реставрировать памятники архитектуры

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Более половины столичных памятников архитектуры реставрируют за счет инвесторов, передает телеканал "Москва 24". В сравнении с 2015, в текущем году стало больше исторических объектов, которые восстанавливают на деньги предпринимателей.

Один из примеров – реставрация усадьбы Зариной – Долгорукова – Кузнецовой, жилого дома конца XVIII века. Специалисты восстановили лепной декор, расчистили поверхность стен, воссоздали утраченные элементы деревянных панелей, отшлифовали пол из натурального камня.

Инвесторы, реставрирующие памятники, могут арендовать их по льготной программе "1 рубль за 1 квадратный метр".
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