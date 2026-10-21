21 октября, 06:45Общество
Родителям школьников в РФ могут запретить общение в классных чатах после 21:00 и до 08:00
Родителям школьников в РФ могут запретить общение в классных чатах после 21:00 и до 08:00. Также администрациям школ рекомендуют устанавливать регламент пользования такими чатами. В них не должно допускаться использование нецензурной брани и переход на личности.
Следить за соблюдением новых правил должны модераторы из числа сотрудников учебных заведений.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.