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21 октября, 06:45

Общество

Родителям школьников в РФ могут запретить общение в классных чатах после 21:00 и до 08:00

Родителям школьников в РФ могут запретить общение в классных чатах после 21:00 и до 08:00

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Родителям школьников в РФ могут запретить общение в классных чатах после 21:00 и до 08:00. Также администрациям школ рекомендуют устанавливать регламент пользования такими чатами. В них не должно допускаться использование нецензурной брани и переход на личности.

Следить за соблюдением новых правил должны модераторы из числа сотрудников учебных заведений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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