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21 октября 2025, 07:45

Общество

Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%

Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%

Около 47 тыс старшеклассников Москвы выбрали предпрофессиональное образование

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Доля учеников предпрофессиональных классов в Москве превысила 40%. В этом году в таких классах обучаются 47 тысяч школьников, что на 3 тысячи больше, чем годом ранее, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Самыми востребованными стали инженерное, предпринимательское и IT-направления. Предпрофессиональные классы открыты более чем в 70% школ города, где старшеклассники углубленно изучают профильные предметы и проходят спецкурсы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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