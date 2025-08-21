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21 августа 2025, 18:30

Шоу-бизнес

Полина Диброва впервые официально подтвердила развод с мужем

Полина Диброва впервые официально подтвердила развод с мужем

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Жена российского телеведущего Дмитрия Диброва впервые официально подтвердила развод с мужем и заявила, что ценит и уважает его.

Новым избранником Полины Дибровой стал бизнесмен Роман Товстик, который также находится в процессе развода.

Скандал вокруг бракоразводного процесса Товстика обострился после его травмы. Бизнесмен сломал ногу во время визита в бывший семейный дом и обвинил в этом супругу. Он перенес операцию и завел телеграм-канал для освещения деталей развода и реабилитации.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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