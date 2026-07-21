Новые маршруты проекта "Москва – область" запустят в Путилково

Новые пригородные маршруты проекта "Москва – область" запустят в от станций метро "Сходненская" и "Планерная" в Путилково.

Маршруты № 1280, 1288 и 1696 – зональные, там тариф зависит от расстояния, поэтому прикладывать карту нужно как на вход, так и на выход. На маршруте № 1699 тариф фиксированный. Проезд можно оплатить по "Тройке" или социальной карте, а "Стрелка" работать не будет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.