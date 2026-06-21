Автоэксперт рассказал, что нужно проверить при покупке машины с рук

При покупке автомобиля с рук необходимо внимательно проверить его документы, посмотреть договор купли-продажи и сверить регистрационные номера – это VIN-код, табличка в дверном проеме, чаще всего на легковых автомобилях, номер двигателя и все дублирующие нанесенные VIN-номера. Об этом рассказал автоэксперт, руководитель экспертной компании Евгений Ладушкин.

По словам эксперта, также машину можно проверить на сайте ГИБДД России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.