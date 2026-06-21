В Москве ввели проверку скорости электровелосипедов курьеров при помощи стендов

Инновационная разработка по заказу транспортного комплекса Москвы теперь проверяет скорость электровелосипедов курьеров при помощи специальных стендов.

Отныне доставщики обязаны ежедневно проходить фотоконтроль и подтверждать документы перед выходом на смену. Все данные о курьерах и их поездках поступают в единую цифровую систему в режиме реального времени.

Как это происходит? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.