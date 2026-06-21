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21 июня, 08:30

Транспорт

В Москве ввели проверку скорости электровелосипедов курьеров при помощи стендов

В Москве ввели проверку скорости электровелосипедов курьеров при помощи стендов

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Инновационная разработка по заказу транспортного комплекса Москвы теперь проверяет скорость электровелосипедов курьеров при помощи специальных стендов.

Отныне доставщики обязаны ежедневно проходить фотоконтроль и подтверждать документы перед выходом на смену. Все данные о курьерах и их поездках поступают в единую цифровую систему в режиме реального времени.

Как это происходит? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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