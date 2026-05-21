Новости мира: туры в Турцию и Таиланд подешевели из-за укрепления рубля

На фоне укрепления рубля подешевели туры в Турцию и Таиланд. По данным туроператоров, пятидневный отдых в Анталье с перелетом и завтраком стоит около 40 тысяч рублей, а поездка на Пхукет на 11 дней обойдется в 74 тысячи рублей на двоих.

Китай продлил безвизовый режим для россиян до 31 декабря 2027 года. Об этом сообщили в МИД страны. Сейчас граждане с обычными загранпаспортами могут находиться в КНР без визы до 30 дней. Решение стало одним из итогов визита Владимира Путина в Пекин.

