21 мая, 06:45Транспорт
Новые требования к автоинструкторам вступят в силу с сентября в России
С 1 сентября российские автошколы начнут работать по новым требованиям к инструкторам по вождению. Минтруд РФ утвердил профессиональный стандарт, согласно которому преподавателям потребуется пройти подготовку по педагогике.
Раньше инструкторам было достаточно среднего или высшего образования, а также 250 часовых курсов по вождению. Теперь автошколам необходимо заранее организовать переподготовку сотрудников.
