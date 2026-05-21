Эксперты опровергли эффективность диеты по группе крови

Многие подбирают питание по группе крови, считая, что она влияет на характер, привычки и особенности организма. Специалисты отмечают, что научных доказательств эффективности диет по группе крови пока нет.

Диетологи предупреждают, что строгие ограничения в питании могут привести к дефициту витаминов и проблемам со здоровьем. При этом врачи подчеркивают, что группа крови действительно имеет большое значение в медицине и генетике.

Она передается по наследству и помогает выявлять некоторые заболевания. Ученые считают, что кровь хранит важную информацию об организме, однако связь между группой крови и характером человека научно не подтверждена.

