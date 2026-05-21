Греческий остров выставили на продажу по цене ниже московской квартиры

Частный остров Макри в Ионическом море выставлен на аукцион за 247 тысяч евро (20,4 миллиона рублей). В 2022 году его оценивали в 8 миллионов евро (660 миллионов рублей).

На острове 7 километров береговой линии, рядом находятся популярные курорты. Строить там почти нельзя, так как это охраняемая природная территория. Инфраструктуры нет, только полуразрушенный дом и часовня, отсутствуют электричество, вода и причал.

